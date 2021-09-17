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Белорусские экипажи выступят в финалах чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ

17 сентября 2021 16:28
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Новости Беларуси. Белорусские гребцы успешно преодолели предварительные заезды и получили право выступить в финалах. Сразу несколько наших экипажей оспорят медали чемпионата мира, который проходит в Дании, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусские экипажи выступят в финалах чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-1

В финалы А попали женские байдарка-двойка и каноэ-двойка, а также мужская байдарка-двойка. Не остались в стороне и одиночники. Елена Ноздрева поборется за пьедестал в каноэ на дистанции 500 метров, а Олег Юреня выступит на маршруте вдвое длинней в байдарке. 

Белорусские экипажи выступят в финалах чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-4

Медали мирового форума будут разыграны 18 и 19 сентября.

# Гребля # Елена Ноздрёва # Олег Юреня # Фотофакт

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