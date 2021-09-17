Белорусские экипажи выступят в финалах чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ

Новости Беларуси. Белорусские гребцы успешно преодолели предварительные заезды и получили право выступить в финалах. Сразу несколько наших экипажей оспорят медали чемпионата мира, который проходит в Дании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финалы А попали женские байдарка-двойка и каноэ-двойка, а также мужская байдарка-двойка. Не остались в стороне и одиночники. Елена Ноздрева поборется за пьедестал в каноэ на дистанции 500 метров, а Олег Юреня выступит на маршруте вдвое длинней в байдарке.