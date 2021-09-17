Организаторы зимней Олимпиады в Пекине-2022 рассказали, каким будет девиз соревнований

Организаторы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине, представили девиз соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Организаторы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине, представили девиз соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Фраза содержит всего четыре слова и звучит следующим образом: «Вместе ради общего будущего!» Как подчеркивается в официальном сообщении, девиз Игр отражает твердое стремление людей преодолевать трудности.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Паралимпиада состоится с 4 по 13 марта.