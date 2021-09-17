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Организаторы зимней Олимпиады в Пекине-2022 рассказали, каким будет девиз соревнований

17 сентября 2021 16:29
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Организаторы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине, представили девиз соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Организаторы зимней Олимпиады в Пекине-2022 рассказали, каким будет девиз соревнований-1

Фраза содержит всего четыре слова и звучит следующим образом: «Вместе ради общего будущего!» Как подчеркивается в официальном сообщении, девиз Игр отражает твердое стремление людей преодолевать трудности. 

Организаторы зимней Олимпиады в Пекине-2022 рассказали, каким будет девиз соревнований-4

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Паралимпиада состоится с 4 по 13 марта.

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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