Член правления Австрийской хоккейной федерации: Нам непонятно, почему некоторые европейские политики хотят отобрать право проводить в Беларуси чемпионат мира по хоккею

Новости Беларуси. Член правления Австрийской хоккейной федерации Мартин Кёглер, который находится в нашей стране с двухдневным визитом, высказал мнение, что Беларусь может принимать соревнования по хоккею самого высокого уровня.

Сегодня иностранный гость обсудил дальнейшее сотрудничество с руководством Федерации хоккея Беларуси.

Основная же цель – передать бронзовые медали Австрийской элитной лиги хоккеисткам минской женской команды «Пантеры». Девушки в этом сезоне успешно дебютировали в престижном европейском турнире.

Также Мартин Кёглер посетил спортивные объекты и высоко оценил готовность Беларуси к проведению чемпионата мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Кеглер, член правления Австрийской хоккейной федерации:

По нашей информации, Беларусь сделала большой прорыв в хоккее. Это как и результаты вашей команды на международных турнирах, так и строительство спортивных объектов. Так, я уже видел «Минск-Арену». Это восхитительная база, которая может принимать соревнования самого высокого уровня. Поэтому нам непонятно, почему некоторые европейские политики хотят отобрать право проводить у вас чемпионат мира по хоккею. Спорт не должен иметь политический подтекст. Тем более, что у Беларуси есть все необходимое, чтобы провести эти соревнования на высоком уровне.