Главный тренер ВРЗ: «Есть куда стремиться, есть куда расти, но ребята – молодцы»

Новости Беларуси. ВРЗ победил «Минск» в одном из матчей национального первенства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гомельчане, завоевавшие в прошлом сезоне серебро, считались явными фаворитами. Этот статус они подтвердили и на деле. ВРЗ забил первым еще в дебюте противостояния и с каждой новой минутой только наращивал преимущество. Особенно усердствовал в атаке Евгений Клочко, оформивший хет-трик. Горожане как могли огрызались и даже смогли дважды поразить ворота гостей, но общей картины это не испортило. 7:2 – ВРЗ значительно сильнее.

Анатолий Яновский, главный тренер МФК ВРЗ:

Есть куда стремиться, есть куда расти, но ребята – молодцы, заслужили сегодня эту победу. Мы не смотрим, всухую, не всухую, мы смотрим, что удалось нам, где-то выходы из-под прессинга, что-то не удалось у нас, где-то у нас позиционное что-то не удалось. Вот это будем смотреть, разбирать, что-то со стандартами здесь, какие-то моменты.