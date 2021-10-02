Главный тренер ВК «Строитель»: хорошо, что выиграли, но хватает нюансов, над которыми нужно дальше продолжать работать

Новости Беларуси. Бодро начал национальный сезон мужской волейбольный клуб «Строитель». Вслед за победой в Суперкубке минчане не испытали проблем и в матче национального чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Микановича в противостоянии с МАПИДом играли первым номером. И все думали, что дуэль не затянется надолго. Однако битва выдалась неожиданно напряженной. Номинальные гости хоть и не победили, но смогли навязать борьбу и заставить своих старших товарищей понервничать. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Строителя». Лучшим игроком стал Павел Емельянов, сумевший набрать 18 очков.

Олег Миканович, главный тренер ВК «Строитель»:

Хорошо, что выиграли, но хватает нюансов, над которыми нужно дальше продолжать работать. Это в плане практических, плюс взаимосвязь игроков друг с другом. Немного не хватало эмоций. Понятно, что недавно закончили Суперкубок национальный, немного просели. Не очень доволен был невыполнением тех заданий, решений, о чем договаривались до начала игры.