Хоккеисты «Локомотива» обыграли команду «Немана» в матче экстралиги ЧБ

Для гродненского клуба этот поединок стал дебютным под руководством Андрея Коршунова. Именно он возглавил дружину после отставки Андрея Сидоренко. «Неман» свалился в затяжное пике, проиграв 4 матча кряду. Нынешняя дуэль сначала складывалась ободряюще. Хозяева отличились первыми. Но не прошло и двух минут, как цифры на табло стали равными. А еще через 10 минут «Локомотив» повторил свой успех. Больше заброшенных шайб не было. 2:1 в пользу оршанцев. «Неман» продлевает пораженческую серию до пяти противостояний, а «Локомотив», напротив, побеждает в пятый раз подряд.