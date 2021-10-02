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Хоккеисты «Локомотива» обыграли команду «Немана» в матче экстралиги ЧБ

02 октября 2021 20:04
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Новости Беларуси. Экстралига не знает ни дня покоя. В афише – 3 матча. Первыми на льду появились «Неман» и «Локомотив», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккеисты «Локомотива» обыграли команду «Немана» в матче экстралиги ЧБ-1

Для гродненского клуба этот поединок стал дебютным под руководством Андрея Коршунова. Именно он возглавил дружину после отставки Андрея Сидоренко. «Неман» свалился в затяжное пике, проиграв 4 матча кряду. Нынешняя дуэль сначала складывалась ободряюще. Хозяева отличились первыми. Но не прошло и двух минут, как цифры на табло стали равными. А еще через 10 минут «Локомотив» повторил свой успех. Больше заброшенных шайб не было. 2:1 в пользу оршанцев. «Неман» продлевает пораженческую серию до пяти противостояний, а «Локомотив», напротив, побеждает в пятый раз подряд.  

Хоккеисты «Локомотива» обыграли команду «Немана» в матче экстралиги ЧБ-4

Результаты остальных матчей вы видите. Экстралига продолжится в воскресенье, 3 октября.  

# Хоккей Беларуси # Андрей Коршунов # Андрей Сидоренко # Фотофакт

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