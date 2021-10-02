Прямой эфир

Единая лига ВТБ. «Цмоки-Минск» проиграли баскетболистам из клуба «Локомотив-Кубань»

02 октября 2021 19:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мужской басткебольный клуб «Цмоки-Минск» по-прежнему не знает радости побед в Единой лиге ВТБ. На сей раз белорусы неудачно погостили у клуба «Локомотив-Кубань», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Единая лига ВТБ. «Цмоки-Минск» проиграли баскетболистам из клуба «Локомотив-Кубань»-1

Да, хозяева еще до старта считались фаворитами. Да, их укомплектованности можно только позавидовать. Но нельзя не отметить и отменный баланс состава. Сильным легионерам успешно ассистируют собственные воспитанники. Увы, ни одним из этих компонентов «драконы» похвастать не могут. Они упирались как могли, но все равно проиграли.  

Единая лига ВТБ. «Цмоки-Минск» проиграли баскетболистам из клуба «Локомотив-Кубань»-4

Лишь в первой четверти была по-настоящему равная борьба. А во втором и третьем отрезках «Локомотив» ушел в солидный отрыв. Порой наше отставание достигало 20 очков. Но, собрав всю волю в кулак, в последней десятиминутке «Цмоки» выдали вполне презентабельный баскетбол. Так бы раньше! Но увы, поражение – 87 на 92.  

# Баскетбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тяжелоатлет Сергей Шаренков завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате Европы
02 октября 2021 19:50

Тяжелоатлет Сергей Шаренков завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате Европы

«Металлург» проиграл «Юности» в хоккейном матче чемпионата Беларуси
01 октября 2021 23:53

«Металлург» проиграл «Юности» в хоккейном матче чемпионата Беларуси

Антонина Кошель на встрече с молодёжью: «Они учатся у нас, как стать олимпийским чемпионом, как быть сильным, как гордиться родиной»
01 октября 2021 23:48

Антонина Кошель на встрече с молодёжью: «Они учатся у нас, как стать олимпийским чемпионом, как быть сильным, как гордиться родиной»