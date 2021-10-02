Единая лига ВТБ. «Цмоки-Минск» проиграли баскетболистам из клуба «Локомотив-Кубань»

Новости Беларуси. Мужской басткебольный клуб «Цмоки-Минск» по-прежнему не знает радости побед в Единой лиге ВТБ. На сей раз белорусы неудачно погостили у клуба «Локомотив-Кубань», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Да, хозяева еще до старта считались фаворитами. Да, их укомплектованности можно только позавидовать. Но нельзя не отметить и отменный баланс состава. Сильным легионерам успешно ассистируют собственные воспитанники. Увы, ни одним из этих компонентов «драконы» похвастать не могут. Они упирались как могли, но все равно проиграли.