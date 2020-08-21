Главный тренер «Шахтёра» о поражении в игре с «Ислочью»: бывает и такое, когда-то же это должно было произойти

К матчу оба коллектива подходили в максимально боевом настроении. До незапланированных каникул парни Жуковского шли по чемпионату страны с победами в трех турах, сам же Виталий Леонидович неоднократно демонстрировал свои тренерские навыки, разрушая тактические наработки соперников. Итогом такой работы стало нынешнее 5-е место в чемпионате.

«Горняки» в этом сезоне и вовсе близки к чемпионству. Во всяком случае именно это настроение от игры к игре демонстрируют солигорчане. Вряд ли их остановит даже уход звездного Лисаковича. Игровые кондиции команды это доказывают – ни одного поражения с апреля. Тем не менее реноме «Ислочи» как грозы фаворитов подтвердилось. «Волки» сильнее – 4:2.