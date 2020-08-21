Главный тренер «Шахтёра» о поражении в игре с «Ислочью»: бывает и такое, когда-то же это должно было произойти
Новости Беларуси. После непродолжительной паузы возобновился чемпионат Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
21 августа были сыграны три матча 22-го тура «Беларусбанк – высшей лиги». Центральным противостоянием стала встреча «Ислочи» и солигорского «Шахтера».
К матчу оба коллектива подходили в максимально боевом настроении. До незапланированных каникул парни Жуковского шли по чемпионату страны с победами в трех турах, сам же Виталий Леонидович неоднократно демонстрировал свои тренерские навыки, разрушая тактические наработки соперников. Итогом такой работы стало нынешнее 5-е место в чемпионате.
«Горняки» в этом сезоне и вовсе близки к чемпионству. Во всяком случае именно это настроение от игры к игре демонстрируют солигорчане. Вряд ли их остановит даже уход звездного Лисаковича. Игровые кондиции команды это доказывают – ни одного поражения с апреля. Тем не менее реноме «Ислочи» как грозы фаворитов подтвердилось. «Волки» сильнее – 4:2.
Юрий Вернидуб, главный тренер ФК «Шахтер»:
4:2 – счет великоват, но бывает и такое. Когда-то же оно должно было произойти. Видите, произошло. Плохо, что это произошло, где-то, значит, недоработали, пропустили контратаки. Вроде бы первый год, да. Все голы практически – там ошибка, там ошибка. Поэтому посмотрим внимательно, сделаем анализ, чтобы больше не повторялось это. Надо все равно подымать голову и двигаться вперед.
Виталий Жуковский, главный тренер ФК «Ислочь»:
В Солигорске мы проиграли – 4:0. И, в принципе, старались играть высоко, первым номером. Сейчас немножко поменяли, мы уже чуть ниже присели, ждали контратак. И, в принципе, вы видите, мы забили через четыре гола. Было приятно, наверное, все-таки обыграть и реабилитироваться за прошлый проигрыш в Солигорске.
Полная картина игрового вечера перед вами. Матчи 22-го тура также состоятся в 22 и 23 августа.