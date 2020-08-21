Кубок Салея: как прошёл соревновательный день 21 августа

Новости Беларуси. Две серии буллитов, четыре победы хозяев и завидная результативность «Немана» и «Локомотива». Таковы краткие итоги игрового дня в Кубке Салея или же Кубке Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Были сыграны шесть матчей.

В группе «А» следует отметить неуступчивый характер дуэли «Химика» и «Гомеля». Битва равных по силе соперников завершилась только в серии штрафных бросков. В своеобразной лотерее счастливый билет вытянули хозяева.

В группе «Б» выделялось противостояние «Динамо-Молодечно» и «Могилева». Лидеры подходили к очной встрече с хорошими показателями, однако теперь отличная статистика только у «бело-голубых».