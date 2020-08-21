Прямой эфир

Кубок Салея: как прошёл соревновательный день 21 августа

21 августа 2020 19:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Две серии буллитов, четыре победы хозяев и завидная результативность «Немана» и «Локомотива». Таковы краткие итоги игрового дня в Кубке Салея или же Кубке Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Были сыграны шесть матчей.

Кубок Салея: как прошёл соревновательный день 21 августа-1

В группе «А» следует отметить неуступчивый характер дуэли «Химика» и «Гомеля». Битва равных по силе соперников завершилась только в серии штрафных бросков. В своеобразной лотерее счастливый билет вытянули хозяева.

В группе «Б» выделялось противостояние «Динамо-Молодечно» и «Могилева». Лидеры подходили к очной встрече с хорошими показателями, однако теперь отличная статистика только у «бело-голубых».

Кубок Салея: как прошёл соревновательный день 21 августа-4

Все итоги соревновательного дня перед вами. Отметим, что в финал четырех выйдут только победители отборочных групп. Они присоединятся к двум минским клубам: «Юности» и «Динамо».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Егор Герасимов проиграл в турнире в американском Цинциннати
20 августа 2020 20:55

Егор Герасимов проиграл в турнире в американском Цинциннати

Кубок Салея: рассказываем результаты тура 20 августа
20 августа 2020 20:48

Кубок Салея: рассказываем результаты тура 20 августа

Что такое конкурс баскетбольного мастерства, который заменил юношеские чемпионаты планеты?
20 августа 2020 19:40

Что такое конкурс баскетбольного мастерства, который заменил юношеские чемпионаты планеты?