Кубок Салея: рассказываем результаты тура 20 августа

Новости Беларуси. Шестью матчами продолжилась игровая программа группового этапа Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, что в каждой из когорт предстоит выявить одного-единственного участника финала четырех.

В группе «А» выделим противостояние новополоцкого «Химика» и «Гомеля». «Рыси» до этого момента не потеряли еще ни одного очка в трех матчах и уверенно возглавляют таблицу. Гомельчане также являются лидерами по количеству шайб – 15 кругляшей в трех встречах.

В группе «Б» отметим матч «Динамо-Молодечно» и «Могилева». Команды идут на первом и втором местах соответственно. Подопечные Константина Кольцова еще ни разу не проигрывали в нынешнем розыгрыше.