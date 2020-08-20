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Кубок Салея: рассказываем результаты тура 20 августа

20 августа 2020 20:48
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Новости Беларуси. Шестью матчами продолжилась игровая программа группового этапа Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, что в каждой из когорт предстоит выявить одного-единственного участника финала четырех.

Кубок Салея: рассказываем результаты тура 20 августа-1

В группе «А» выделим противостояние новополоцкого «Химика» и «Гомеля». «Рыси» до этого момента не потеряли еще ни одного очка в трех матчах и уверенно возглавляют таблицу. Гомельчане также являются лидерами по количеству шайб – 15 кругляшей в трех встречах.

В группе «Б» отметим матч «Динамо-Молодечно» и «Могилева». Команды идут на первом и втором местах соответственно. Подопечные Константина Кольцова еще ни разу не проигрывали в нынешнем розыгрыше.

Кубок Салея: рассказываем результаты тура 20 августа-4

Все результаты игрового дня вы видите на экранах. Следующий раз дружины выйдут на ледовые площадки 22 августа.

# Хоккей Беларуси # Константин Кольцов # Фотофакт

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