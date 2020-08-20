Егор Герасимов проиграл в турнире в американском Цинциннати

Новости Беларуси. Недолгим получился турнирный путь у Егора Герасимова по теннисному турниру в американском Цинциннати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорус зачехлил ракетку после первого же раунда квалификации.

Дальше нашего земляка не пустил Джеффри Вольф. Поединок не выдался боевым и продолжался даже менее одного часа. И, вопреки предстартовым раскладам, прошел полностью под диктовку оппонента. Герасимов был 11-м сеяным, в то время как его визави получил уайлд-кард от организаторов. И, как оказалось, не зря. Американец выглядел лучше и легко победил в двух сетах – 6:3, 6:1.