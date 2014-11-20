Главный тренер сборной Мексики по футболу: Мы недооценили соперника

Новости Беларуси. Сборная Беларуси завершила провальный сезон на мажорной ноте, переиграв в товарищеском матче на «Борисов-Арене» Мексику – участника плей-офф минувшего чемпионата мира.

После «сухого» первого тайма команды выдали настоящую голевую феерию во второй половине, забив пять мячей на двоих. Гости дважды выходили вперед, но белорусы, благодаря точным ударам Кисляка и Сигневича восстанавливали равновесие. А победный итог подвел Нехайчик. 3:2 в пользу подопечных Андрея Зыгмантовича, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Зыгмантович, главный тренер сборной Беларуси:

Что можно сказать по поводу матча? Игра прошла в хорошем темпе. Я думаю, что зрители остались довольны. Это самое главное. Для меня как тренера главное было, что, скорее всего, в физическом состоянии мы выглядели неплохо. Проработав две игры, я вижу, что ребята отдаются и на тренировках, и в играх. Мне не в чем их упрекнуть. Я могу судить только по этим двум играм, которые мы играли.

Мигель Эррера, главный тренер сборной Мексики:

Моя команда допустила слишком много ошибок в защите. Впрочем, белорусы сами заставляли нас делать эти ошибки. Когда мы играли с голландцами в Амстердаме, то были серьезно настроены на борьбу. Сегодня же, видимо, мы недооценили соперника.