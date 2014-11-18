Футбольный матч Беларусь - Мексика: ожидания фанатов и впечатления иностранцев о нашей стране

Новости Беларуси. Мексиканские страсти на белорусском поле. Буквально считанные минуты остаются до начала матча, за ходом которого будут следить не только на нашем континенте.

«Борисов-арена» принимает 18 ноября товарищеский матч между командами Беларуси и Мексики.

Несмотря на подступившую зиму, игра обещает быть жаркой. Сегодня команда гостей занимает 17 строчку в рейтинге ФИФА, наша дружина расположилась на 106-ом. Однако на чьей окажется мяч? В спортивную атмосферу погрузилась съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ.

Хавьер Сахаган - мексиканский тележурналист - в Беларуси второй день.

Говорит, что добирался до нашей столицы из Мехико около суток. Первое, что удивило, это, конечно, погода. На его родине сейчас примерно 25 тепла. Такую разницу температур попытались компенсировать теплым приемом.

Хавьер Сахаган, тележурналист (Мексика):

Я уже побывал во многих местах в вашем городе. Скверы, парки... Всё очень красивое. К тому же в вашей стране очень отзывчивые люди. Когда я подхожу и спрашиваю, как куда-то пройти, люди стараются помочь мне. Причём, даже если не знают языка. Белорусы очень дружелюбные.

Хавьер приехал в Беларусь на товарищеский матч между сборной Мексики и Беларуси.

Говорит, что планировал сделать всего пару сюжетов, но буквально за два дня только в Минске они с оператором сняли как минимум получасовой фильм о нашей столице.

Хавьер Сахаган, тележурналист (Мексика):

Я бывал в разных странах, на различных соревнованиях. Поэтому я могу с уверенностью сказать: ваша страна особенная. Много внимания вы уделяете и развитию спорта. Постоянно инвестируете в него. Успехи есть и в футболе.

На эту небольшую футбольную площадку, которая находится под окнами его гостиницы, он сразу обратил свой профессиональный взгляд. Говорит, в его стране тоже практически каждый может заниматься спортом. Правда, Мексика не играет в хоккей.

Хавьер Сахаган, тележурналист (Мексика):

Я - спортивный журналист. Хотя наша страна не занимается хоккеем, я был наслышан о чемпионате мира по хоккею, который проходил в Беларуси. Тогда я и не думал, что приеду в вашу страну.

Ольга Коршун, СТВ:

Сегодня белорусы поборются с мексиканцами поборются силами на футбольном поле. Товарищеский матч между двумя сборными пройдет на «Борисов-Арене». Этот спортивный поединок стал настоящим праздником и для футбольных фанатов среди белорусских любителей футбола, есть и мексиканские фанаты этой игры.

Все спортивные дороги сегодня ведут в «Борисов-Арену». Наши стараются приехать на стадион не позже мексиканских фанатов. В арсенале у белорусов кричалки и традиционный шарфик. Дресс-код мексиканских болельщиков более строг.

Болельщики (Мексика):

Мы думаем, что победит наша команда. Мы долго летели сюда и хотим, чтобы Мексика была первой!

Мексиканская сборная показала отличные результаты на чемпионате мира по футболу. Эту команду считают достаточно сильной.

Чтобы игроки такого уровня становились у нас частыми гостями, в нашей стране есть все условия. «Борисов-Арена» отвечает всем мировым стандартам. Она способна принимать соревнования любого уровня.

Болельщики (Беларусь):

Мы все рады приехать на матч, поддержать сборную Беларуси! Я сам из Москвы приехал сюда учиться и поболеть за Беларусь!

Я думаю, сборная победит. Будет счет в нашу пользу! Думаю, 2:1 будет! Болеем за наших!

Кстати, идея о создании «Борисов-Арены» такого уровня появилась после серии удачных выступлений нашего клуба БАТЭ. Желто синие хорошо показали себя Лиге чемпионов в 2008 году и в Лиге Европы в 2009.