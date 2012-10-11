Главный тренер сборной Испании по футболу: Мы будем сражаться с белорусами за победу. Но нет никаких гарантий

Новости Беларуси. Футболисты сборной Испании накануне поздно вечером прилетели в Минск. Желающих первыми лицезреть действующих чемпионов мира и Европы оказалось немало.

Белорусская команда к игре со столь именитым соперником относиться очень серьезно. У гостей настроение также боевое. Главный тренер испанской дружины Висенте Дель Боске привез в белорусскую столицу сильный состав: восемь игроков «Барселоны» и пять представителей мадридского «Реала».

Фернандо Торрес, игрок национальной сборной Испании по футболу:

Для нас самое главное сейчас – это концентрация на завтрашней игре. Мы уже два дня подряд смотрим записи матчей белорусских футболистов. Посмотрели, конечно, и победный – с «Баварией». На мой взгляд, белорусская команда качественная. Так что сложный будет матч.

Альваро Арбелоа, игрок национальной сборной Испании по футболу:

Самое главное – это здесь и сейчас. Во вторник мы играли с французской сборной. Игра была нелегкая. Но завтра, я думаю, будет еще сложнее. Если уедем с победой, вот тогда можно будет немного расслабиться.

А тренер испанской команды прогнозов на завтрашний матч не сделал. Он лишь отметил, что прохладная погода испанскую команду ничуть не пугает.

Висенте дель Боске, главный тренер национальной сборной Испании по футболу:

У сборной Беларуси очень хорошая подготовка и состав команды. Мы знаем ваших игроков как индивидуально, так и в коллективе. Конечно, мы будем сражаться за победу. Но нет никаких гарантий. Завтрашняя игра все покажет. Она для нас очень важна.

Вечером 11 октября испанские футболисты проводят тренировку на поле минского стадиона «Динамо».

Матч с национальной сборной Беларуси состоится 12 октября в рамках отборочного турнира первенства планеты. Букмекерские конторы уже принимают ставки и делают прогнозы. Болельщики раскупают билеты, чтобы стать свидетелями яркого зрелища, увидеть спортивных кумиров и поддержать игроков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.