Футболисты сборной Испании вечером 10 октября прилетели в Минск

Новости Беларуси. Футболисты сборной Испании накануне поздно вечером прилетели в Минск. Команду встречали в Национальном аэропорту. Желающих первыми лицезреть действующих чемпионов мира и Европы оказалось немало.

Белорусская команда еще никогда не встречалась со столь именитым соперником и относиться к игре очень серьезно. У гостей настроение также боевое. Главный тренер испанской дружины Висенте Дель Боске привез в белорусскую столицу довольно сильный состав.

Сегодня испанские футболисты проведут тренировку на поле минского стадиона «Динамо». Матч с Национальной сборной Беларуси состоится 12 октября в рамках отборочного турнира первенства планеты-2014. Игру будут освещать более 150 представителей белорусских и зарубежных СМИ, в числе которых около 50 испанских журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.