Большой футбол в Минске. На матч Беларусь – Испания должны прийти не менее 14 тысяч человек

Новости Беларуси. 10 октября поздно вечером сборная Испании по футболу прилетает в Минск. 11 октября действующие чемпионы мира и Европы проведут тренировку на газоне «Динамо». В пятницу игроки «красной фурии» составят конкуренцию белорусской сборной в матче отборочного турнира чемпионата мира-2014. Испанцы – одни из фаворитов группы, поэтому схватка на стадионе «Динамо» обещает быть жаркой, несмотря на осеннее похолодание.

Предстоящий матч «Беларусь – Испания» отборочного турнира чемпионата мира-2014 по футболу может пополнить карманы удачливым предсказателям. Правда, только в случае успешной игры белорусов против чемпионов мира и Европы. Если судить по букмекерским конторам, то 90% ставок – на победу испанцев, 5% – на ничью и оставшиеся 5% – на белорусов. А вот рядовые болельщики хотят верить в победу национальной сборной. Даже у приезжих китайцев есть интерес и надежда на успех белорусов.

Болельщики:

За белорусов, потому что мы учимся здесь, мы любим Беларусь.

Будем ждать хорошей погоды. Думаю, нам повезет, будем сражаться. Волевыми качествами можем сыграть хорошо. Ведь у «Баварии» выиграли. Это как в сказке, можно сказать. Будем болеть только за наших. Придем, поболеем, выиграем.

Впрочем, и команда «красной фурии», конечно, не останется без поддержки белорусов. Владимир, как руководитель местного официального фан-клуба любителей игры испанцев, приведет на стадион еще 40 человек. Кроме надежды на яркую игру на поле есть желание пообщаться с футболистами и, может, заполучить несколько новых уникальных атрибутов футбольного фаната.

Владимир Мачульский, футбольный болельщик:

Хочется увидеть красивый футбол, достойный футбол белорусской сборной. Не скажу, что приоритетом является только победа Испании.

Сейчас на футбольный матч сборных Беларуси и Испании ушло более 14 тысяч билетов. Болельщики стали намного активнее в последние дни. Да и опыт прошлых лет говорит, что многие покупают билеты в день игры. По прогнозам синоптиков, пятничным вечером в Минске ожидает около 5 градусов тепла, без осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.