Рентабельный тренажерный зал в Витебске то закрывают, то открывают. Атлеты протестуют

Новости Беларуси. Витебские атлеты отстаивают свой тренажерный зал. В начале месяца клуб закрыли. Районные коммунальники, на балансе которых находится зал, мотивировали решение нерентабельностью работы клуба. Однако любители спорта утверждают, что зал всегда был полон. В районе это единственное место, где молодежь может заниматься на тренажерах. Сегодня появилась новая версия: вопрос работы клуба - кадровый.

В промышленном районе на окраине города - это единственное место, где можно позаниматься на тренажерах. До ближайшего спорткомплекса - 7 трамвайных остановок. Алексей – завсегдатай клуба. Вместе с другими ребятами помогал тренеру собирать тренажеры. Сейчас то, что было сделано своими руками, из их же рук уплыло.

Алексей Гудилин:

Весь зал, все станки, гантели принадлежали тренеру, остальные буквально 3-4 станка - ЖРЭТУ. Это все ребята делали своими руками, кто-то что-то приносил, вытачивал что-то, гантели, никаких материальных средств ЖРЭТУ нам не предоставлял, один раз только косметический ремонт был, все приходилось делать своими руками.

На звонки возмущенных клиентов закрытого клуба ЖРЭТ свое неспортивное поведение объяснял нерентабельностью содержания зала. Сегодня оказалось, закрывать зал якобы не собирались. И вопрос здесь не столько в финансовой отдаче, сколько в социальной значимости объекта.

Алексей Атрощенко, начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации Первомайского района Витебска:

Все социальные объекты, и клуб, не один, у ЖРЭТа их 3, соответственно они нерентабельны. Они содержались за счет собственных средств. Поэтому данный клуб никто не закрывал. Он будет продолжать свою работу в прежнем виде.

Не работает зал с начала месяца, потому что 63-летнему тренеру не продлили контракт. Тягать железо наниматели хотели доверить более молодому специалисту. Одно не увязывается: если вопрос работы клуба только кадровый, откуда появилось объявление о его закрытии?

Виталий Иванов, управляющий Первомайского ЖРЭТа г. Витебска:

Речи о закрытии клуба никогда не стояло, абсолютно. Просто не продлили контракт человеку, который является пенсионного возраста, обеспокоенности его физического состояния в дальнейшем заниматься тяжелой атлетикой. Уже предложили бывшему руководителю клуба продолжить работу на какое-то время.

Теперь тренеру предстоит обратно перевозить свои тренажеры. В ближайшее время клуб возобновит работу. Но пока с гарантией только на полгода. Именно на такой срок продлили контракт руководителю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.