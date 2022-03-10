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Главный тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам: стартов действительно мало, паралимпийцам тоже разрешаем с нами посоревноваться

10 марта 2022 20:16
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Новости Беларуси. В «Раубичах» стартовал второй этап чемпионата Беларуси по лыжным гонкам, в котором принимают участия все сильнейшие атлеты страны. Также на отечественный турнир заявились биатлонисты и паралимпийцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам: стартов действительно мало, паралимпийцам тоже разрешаем с нами посоревноваться-1

В стартовый день в программе соревнований значился спринт. В 10-километровой гонке у женщин победа досталась Анастасии Кирилловой. В этой дисциплине принимала участие и трехкратная паралимпийская чемпионка Светлана Сахоненко, она финишировала с седьмым результатом. У мужчин дистанция составила 15 километров. Сразу два спортсмена захватили лидерство, но чемпионский титул достался Александру Воронову, который выиграл у Егора Шпунтова 3 сотые.

Главный тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам: стартов действительно мало, паралимпийцам тоже разрешаем с нами посоревноваться-4

Андрей Коваленко, главный тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам:
Участвуют на сегодня все сильнейшие, вся национальная команда, плюс к нам заявились наши коллеги-биатлонисты. Мы никому не отказываем, потому что стартов действительно мало, у нас еще есть и паралимпийцы, мы тоже им разрешаем с нами посоревноваться, ради бога. Никому не запрещаем. Это один из этапов и плановый старт. Трасса шикарная, организаторам и «Раубичам» огромное спасибо за подготовку трассы. И в прошлом сезоне, и в этом великолепно все готово. Думаю, что март мы здесь точно будем кататься.

Главный тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам: стартов действительно мало, паралимпийцам тоже разрешаем с нами посоревноваться-7

В программе второго дня гонка с раздельным стартам. По завершении белорусского турнира, где помимо личного первенства, подведут итоги и в командном, наши лыжники отправятся на чемпионат России, который пройдет с 27 марта по 3 апреля.

# Спортивные соревнования # Андрей Коваленко # Егор Шпунтов # Александр Воронов # Анастасия Кириллова # Светлана Сахоненко # Фотофакт

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