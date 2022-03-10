Главный тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам: стартов действительно мало, паралимпийцам тоже разрешаем с нами посоревноваться

В стартовый день в программе соревнований значился спринт. В 10-километровой гонке у женщин победа досталась Анастасии Кирилловой. В этой дисциплине принимала участие и трехкратная паралимпийская чемпионка Светлана Сахоненко, она финишировала с седьмым результатом. У мужчин дистанция составила 15 километров. Сразу два спортсмена захватили лидерство, но чемпионский титул достался Александру Воронову, который выиграл у Егора Шпунтова 3 сотые.

Андрей Коваленко, главный тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам:

Участвуют на сегодня все сильнейшие, вся национальная команда, плюс к нам заявились наши коллеги-биатлонисты. Мы никому не отказываем, потому что стартов действительно мало, у нас еще есть и паралимпийцы, мы тоже им разрешаем с нами посоревноваться, ради бога. Никому не запрещаем. Это один из этапов и плановый старт. Трасса шикарная, организаторам и «Раубичам» огромное спасибо за подготовку трассы. И в прошлом сезоне, и в этом великолепно все готово. Думаю, что март мы здесь точно будем кататься.