Главный тренер «Металлурга» про матч с «Юностью»: потенциал есть, не так уж всё и плохо. Готовимся дальше
Новости Беларуси. 27 ноября в чемпионате Беларуси в экстралиге А состоялись четыре матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Минске «Юность» принимала «Металлург».
Этот матч для «Юности» можно было назвать особенным, ведь в команду вернулся легендарный Александр Китаров. В последний раз он выходил на лед за «красно-синих» аж 9 лет назад. После победы над жлобинчанами в среду, 25 ноября, столичная команда подходила к матчу в хорошем эмоциональном состоянии. Встреча в пятницу в итоге выдалась кардинально отличной от предыдущей. «Юность» захватила лидерство сразу. На 11-й минуте именинник, уже 31-летний форвард Михаил Стефанович сам себе сделал подарок, забросив первую шайбу, а позже ассистировал Виноградову.
Второй период вышел безголевым, а вот в третьем «Юность» подтвердила статус лидера, вогнав шайбу уже на 21-й секунде. Спустя пару минут залетела и четвертая. Голом престижа отметился самый горячий на данный момент игрок «Металлурга» Пинчук. А окончательный счет установил Бойко, реализовавший большинство. 5:1, и «Юность» продлевает победную серию до 11 матчей.
Анатолий Степанищев, главный тренер ХК «Металлург»:
Тяжеловато через день играть после такого, что у нас было. Я опять говорю, что это не отговорка, но… Да еще четыре человека выпало после той игры. Но все равно доиграли в три звена. Я посмотрел, что потенциал есть, не так уж все и плохо. Готовимся дальше.
Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность»:
Очень много было позитивных моментов, касающихся именно системности игры, и ребята выполняли полностью план на игру. Очень хорошая лавка была, то есть вышли заряженными, были готовы к игре.
В параллельном матче «Гомель» разгромно уступил «Шахтеру» – 1:5 – и таким образом отдал «Юности» первую строчку в экстралиге.