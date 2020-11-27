​​​​​​​Главный тренер «Металлурга» про матч с «Юностью»: потенциал есть, не так уж всё и плохо. Готовимся дальше

Новости Беларуси. 27 ноября в чемпионате Беларуси в экстралиге А состоялись четыре матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Минске «Юность» принимала «Металлург».

Этот матч для «Юности» можно было назвать особенным, ведь в команду вернулся легендарный Александр Китаров. В последний раз он выходил на лед за «красно-синих» аж 9 лет назад. После победы над жлобинчанами в среду, 25 ноября, столичная команда подходила к матчу в хорошем эмоциональном состоянии. Встреча в пятницу в итоге выдалась кардинально отличной от предыдущей. «Юность» захватила лидерство сразу. На 11-й минуте именинник, уже 31-летний форвард Михаил Стефанович сам себе сделал подарок, забросив первую шайбу, а позже ассистировал Виноградову.