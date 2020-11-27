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Александра Саснович получит премию «За заслуги перед игрой». Лауреатов определяет ITF

27 ноября 2020 21:18
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Новости Беларуси. Александра Саснович удостоена престижной премии ITF «За заслуги перед игрой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович получит премию «За заслуги перед игрой». Лауреатов определяет ITF-1

Белорусская теннисная федерация выдвинула кандидатуру Саснович ввиду ее выдающихся достижений в составе национальной сборной в матчах Кубка Федерации. За нашу команду Александра провела 38 поединков, одержав 23 победы.

Торжественная церемония вручения состоится, как только памятная статуэтка будет доставлена в Беларусь.

Александра Саснович получит премию «За заслуги перед игрой». Лауреатов определяет ITF-4

Ранее данную премию ITF получали Максим Мирный, Наталья Зверева, Владимир Волчков и Татьяна Пучек.

# Теннис # Александра Саснович # Максим Мирный # Наталья Зверева # Владимир Волчков и Татьяна Пучек # Фотофакт

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