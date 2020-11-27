Александра Саснович получит премию «За заслуги перед игрой». Лауреатов определяет ITF

Новости Беларуси. Александра Саснович удостоена престижной премии ITF «За заслуги перед игрой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Александра Саснович удостоена престижной премии ITF «За заслуги перед игрой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусская теннисная федерация выдвинула кандидатуру Саснович ввиду ее выдающихся достижений в составе национальной сборной в матчах Кубка Федерации. За нашу команду Александра провела 38 поединков, одержав 23 победы.
Торжественная церемония вручения состоится, как только памятная статуэтка будет доставлена в Беларусь.
Ранее данную премию ITF получали Максим Мирный, Наталья Зверева, Владимир Волчков и Татьяна Пучек.