70 см и 7,5 кг. АБФФ представила новый кубок чемпиона Беларуси

Новости Беларуси. В преддверии решающих поединков «Беларусбанк – Высшей лиги» АБФФ представила новый трофей, который вручат победителям турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новый кубок чемпионата страны по футболу высотой в 70 сантиметров, изготовлен из бронзы и весит 7,5 килограммов. На основании указаны победители всех предыдущих сезонов элитного дивизиона.