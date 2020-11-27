70 см и 7,5 кг. АБФФ представила новый кубок чемпиона Беларуси

Новости Беларуси. В преддверии решающих поединков «Беларусбанк – Высшей лиги» АБФФ представила новый трофей, который вручат победителям турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В преддверии решающих поединков «Беларусбанк – Высшей лиги» АБФФ представила новый трофей, который вручат победителям турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новый кубок чемпионата страны по футболу высотой в 70 сантиметров, изготовлен из бронзы и весит 7,5 килограммов. На основании указаны победители всех предыдущих сезонов элитного дивизиона.
Трофей будет переходящим. При этом клубу, завоевавшему чемпионство, на хранение останется точная уменьшенная копия.
При разработке дизайна использовались элементы фирменного стиля турнира.
Первый обладатель нового кубка станет известен уже в воскресенье, 29 ноября.