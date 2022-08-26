Гендиректор ХК «Динамо-Минск»: нам бы хотелось не просто выйти в плей-офф, но и чуть там пошуметь

Новости Беларуси. 15-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. Первый поединок минское «Динамо» сыграет 3 сентября дома, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В гости к «зубрам» приедет «Барыс» из Казахстана. 26 августа в преддверии начала очередного сезона состоялась пресс-конференция, на которой основные лица минской команды рассказали о новичках клуба, подготовке и планах на предстоящий чемпионат.

Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Нам удалось подписать много молодых ребят, талантливых белорусских. Удалось вернуть несколько опытных легионеров, удалось подписать несколько новых легионеров. В принципе, я доволен той работой, которую мы провели. Буду рад стоять на скамейке, руководить этой командой. Алистров на протяжении всех шести недель подготовочных хорошо себя проявлял, делал свою работу так, как мы хотели. В принципе, очень сильно добавил. Он уже здесь два года находится. Перед предсезонкой сказал: Али, это время показать себя, показать, кто ты такой.

Еще один игрок – это Сапего. Он добавил в физическом плане, добавил в развитии. Второй сезон у нас в команде. Довольно хладнокровно стал играть. И это ему помогает. Для него также пришло время, он молодой парень, который должен себя проявлять. Также надо добавить о двух наших вратарях. Оба молодые парни, для обоих это шанс заявить о себе, показать себя в этой лиге.