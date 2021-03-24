Футбол. Итоги матча между сборными Беларуси и Гондураса

Новости Беларуси. Проверка сил перед началом отбора на чемпионат мира. Сборная Беларуси по футболу сыграла товарищеский матч с командой Гондураса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч проходил на стадионе «Торпедо» в Жодино. С капитанской повязкой нашу сборную на поле вывел Сергей Кисляк, а место в воротах занял Павел Павлюченко. Наш соперник по спаррингу считается крепким середняком конференции Северной и Центральной Америки, а в рейтинге ФИФА команда Гондураса располагается на 24 строчки выше белорусской

Результат – ничья, 1:1. Далее «белокрылых» ждет первый матч отбора на чемпионат мира. Соперник – сборная Эстонии. Встреча пройдет 27 марта в Минске.