Прямой эфир

Футбол. Итоги матча между сборными Беларуси и Гондураса

24 марта 2021 22:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Проверка сил перед началом отбора на чемпионат мира. Сборная Беларуси по футболу сыграла товарищеский матч с командой Гондураса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Итоги матча между сборными Беларуси и Гондураса -1

Матч проходил на стадионе «Торпедо» в Жодино. С капитанской повязкой нашу сборную на поле вывел Сергей Кисляк, а место в воротах занял Павел Павлюченко. Наш соперник по спаррингу считается крепким середняком конференции Северной и Центральной Америки, а в рейтинге ФИФА команда Гондураса располагается на 24 строчки выше белорусской

Результат – ничья, 1:1. Далее «белокрылых» ждет первый матч отбора на чемпионат мира. Соперник – сборная Эстонии. Встреча пройдет 27 марта в Минске.

# Футбол # Сергей Кисляк # Павел Павлюченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЧБ по волейболу. В 1/2 плей-офф волейболистки «Минчанки» обыграли «Коммунальник»
24 марта 2021 22:04

ЧБ по волейболу. В 1/2 плей-офф волейболистки «Минчанки» обыграли «Коммунальник»

Разница в счёте – больше 30 мячей. Баскетболистки «Горизонта» обыграли «БГУ-Цмоки»
24 марта 2021 22:02

Разница в счёте – больше 30 мячей. Баскетболистки «Горизонта» обыграли «БГУ-Цмоки»

ЧБ по хоккею. «Юность» одолела «Металлург» в четвёртом матче 1/2 финала
24 марта 2021 22:00

ЧБ по хоккею. «Юность» одолела «Металлург» в четвёртом матче 1/2 финала