Гандбол. В финале турнира на призы Спартака Мироновича встретились СКА-Юни-1 и «Гродно»

Новости Беларуси. 25 марта во Дворце спорта «Уручье» завершился турнир для юных гандболистов на призы Спартака Мироновича, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальном поединке развернулась настоящая драма.

За золото соревнований сражались СКА-Юни-1 и команда Гродно. По ходу турнира ребята из города над Неманом ни разу не проиграли, у юных «армейцев» было всего одно поражение – и именно от гродненцев. Поэтому финальный матч был крайне принципиальным.

Эмоции на паркете били ключом. В первом тайме игрок минской команды не совладал с собой, за что получил красную карточку. Однако ребят из СКА это не сломило, а наоборот подстегнуло. В итоге хозяева площадки смогли взять реванш за поражение 22 марта – 20:14.

Одним из самых ярких игроков в составе команды победителей стал вратарь Ренат Терлюкевич. Именно он и был назван лучшим игроком встречи.

Ренат Терлюкевич, игрок команды СКА-Юни-1:

Я оцениваю себя хорошо, и огромное спасибо, конечно же, команде своей. Потому что если бы не команда, то мы бы и не выиграли этот матч и не взяли бы первое место на этом турнире.

Павел Лакизо, тренер команды СКА-Юни-1:

Командой доволен, первые игры очень тяжелые были. В связи с этой ситуацией с коронавирусом у нас нет выездов практически. Мы все в Беларуси, они в основном тренируются. У них очень мало игр, и поэтому первая, вторая, третья игры были такие неважные, но к концу раскочегарились, молодцы.