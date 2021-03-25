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Жеребьёвка отборочного турнира женского гандбольного ЧЕ 2022 года прошла в Вене. С кем сыграют белоруски?

25 марта 2021 14:40
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В Вене состоялась жеребьевка отборочного турнира женского гандбольного чемпионата Европы 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жеребьёвка отборочного турнира женского гандбольного ЧЕ 2022 года прошла в Вене. С кем сыграют белоруски?-1

Белорусок жребий определил в третью квалификационную группу, где нашим девушкам предстоит соперничать со сборными Германии и Нидерландов. Еще один участник квартета будет определен по итогам турнира в предварительной группе 2, где играют команды Латвии, Италии, Боснии и Герцеговины.

# Гандбол # Фотофакт

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