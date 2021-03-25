Жеребьёвка отборочного турнира женского гандбольного ЧЕ 2022 года прошла в Вене. С кем сыграют белоруски?

Белорусок жребий определил в третью квалификационную группу, где нашим девушкам предстоит соперничать со сборными Германии и Нидерландов. Еще один участник квартета будет определен по итогам турнира в предварительной группе 2, где играют команды Латвии, Италии, Боснии и Герцеговины.