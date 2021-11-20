Главный тренер ХК «Юность» об игре с «Брестом»: ребята меня поздравили с победой, но качеством игры мы недовольны

Новости Беларуси. Продолжаются встречи в рамках чемпионата Беларуси по хоккею. В одном из противостояний 20 ноября минская «Юность» на своем льду победила «Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игра выдалась на удивление тяжелой для столичных хоккеистов. Первую шайбу хозяева забросили только на 12-й минуте встречи. Отличился Александр Пальчик. Во втором периоде ни одной команде не удалось поразить оппонента. Гости создавали много опасных моментов возле ворот соперника, но реализовать их не получилось. Второй раз приезжие пропустили уже на 45-й минуте от Андрея Павленко. Несмотря на все старания, отыграться спортсмены из «Бреста» не смогли. Итог – 2:0 в пользу «Юности».

Александр Пальчик, игрок ХК «Юность»:

Чувствовали, мне кажется, себя уверенно, но все-таки во втором периоде сбавили, давали соперникам очень много моментов. 1:0, в принципе, счет был практически весь матч. Было достаточно тяжело. Ну, свои очки забрали. Это здорово.

Евгений Есаулов, главный тренер ХК «Юность»:

Если честно, ребята в раздевалке меня поздравили с победой, но качеством игры мы абсолютно недовольны. Не знаю, может быть, причина в том, что раньше времени расслабились, чувствуя, что завтра выходной. Это непозволительно. Будем делать какие-то выводы, разбираться с этим. Ну, соперники – молодцы ребята, навязали хорошую борьбу, много, что мы задумывали, не дали нам сделать. Результатом довольны, качеством игры нет.