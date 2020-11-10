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КХЛ. У тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта – коронавирус

10 ноября 2020 15:36
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Новости Беларуси. На выезд без главного тренера – главком хоккейного «Динамо» Вудкрофт пропустит ближайшие игры команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У специалиста выявлен коронавирус.

КХЛ. У тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта – коронавирус-1

В первой половине октября тренер уже находился на самоизоляции как контакт первого уровня. Нынче в клубе в отсутствие Вудкрофта его обязанности будет исполнять ассистент Михаил Грабовский.

Отметим, в первом матче выездной серии «зубры» сыграют с «Сибирью».

# Коронавирус # Крэйг Вудкрофт # Михаил Грабовский # Фотофакт

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