КХЛ. У тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта – коронавирус

Новости Беларуси. На выезд без главного тренера – главком хоккейного «Динамо» Вудкрофт пропустит ближайшие игры команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой половине октября тренер уже находился на самоизоляции как контакт первого уровня. Нынче в клубе в отсутствие Вудкрофта его обязанности будет исполнять ассистент Михаил Грабовский.

Отметим, в первом матче выездной серии «зубры» сыграют с «Сибирью».