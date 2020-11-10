Сборная Беларуси по футболу сыграет с командой Румынии. Почему в составе не будет многих лидеров?

Новости Беларуси. Близится конец международного сезона. В среду, 11 ноября, сборная Беларуси по футболу на выезде проведет товарищеский матч с командой Румынии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Близится конец международного сезона. В среду, 11 ноября, сборная Беларуси по футболу на выезде проведет товарищеский матч с командой Румынии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В составе «белокрылых» отсутствуют многие лидеры. Мартынович, Драгун и Нехайчик решили приостановить выступления за сборную, Лисакович не смог отбыть на игру из-за семейных обстоятельств, а Гутор, Подстрелов и Золотов получили положительные тесты на коронавирус.
Напомним, вскоре после спарринга с Румынией белорусам в рамках Лиги наций УЕФА предстоит сыграть с литовцами и албанцами.
К слову, проблемы с составом подстерегли и молодежную сборную. Накануне игр против сверстников из Нидерландов и Португалии четыре наших игрока заразились COVID, еще двое были исключены из ростера из-за простуды.
Таким образом, в составе нашей «молодежки» на заключительные игры квалификации чемпионата Европы осталось всего 19 футболистов.