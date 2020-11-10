«Они хорошего уровня игроки». Как прошли финальные матчи студенческой лиги по баскетболу среди мужских команд

Новости Беларуси. В Минске завершилась студенческая лига по баскетболу среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальной части турнира участвовали четыре коллектива – три из Минска и один из Гродно.

9 ноября были сыграны полуфиналы. А уже во вторник, 10 ноября, команды выявляли победителей. Так, за бронзу сражались гости из Гродно и баскетболисты столичного университета физкультуры. Победа со счетом 99:66 осталась за минчанами.

Золото же оспаривали представители лучших технических вузов страны – БНТУ и БГУИР. Здесь интрига была куда большей. Сирена зафиксировала счет 95:74 не в пользу политеха. Хотя, по словам тренера победителей, полуфинал был сложнее.