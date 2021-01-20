Главный тренер ХК «Металлург» о матче с «Юностью»: играют по дисциплине, мало удалений

Новости Беларуси. 20 января в экстралиге А чемпионата страны по хоккею состоялись четыре игры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Одной из самых интересных встреч вечера стал матч в столице между «Юностью» и жлобинским «Металлургом».

Нестабильному минскому коллективу предстояла проверка на прочность 6-матчевой победной серией «волков». Первый период прошел при обоюдном молчании. Весь экшн хоккеисты припасли уже на следующие 20 минут. Счет открыли хозяева арены – отличился Ковыршин. Жлобинчане долго терпеть не стали и уже скоро вернули равенство в счете. Финальная треть стала для «красно-синих» настоящим провалом. За половину периода они успели получить аж три меньшинства, одно из которых стало роковым – «Металлург» своим шансом воспользовался и вышел вперед.

Остаток матча «Юность» безуспешно пыталась ситуацию спасти, но это им не удалось. Не помогло даже снятие вратаря за полторы минуты до конца. 2:1, три очка уезжают в Жлобин.