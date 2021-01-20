Сергей Костицын возвращается на лёд. За кого будет играть белорусский хоккеист?

Новости Беларуси. Не игравший с весны 2019 года хоккеист Сергей Костицын нашел новый клуб, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нынешний сезон белорусский нападающий проведет в столице Словакии.

Костицын-младший подписал контракт с клубом «Братислава Кэпиталз». Команда выступает в международной лиге ICEHL, которая объединяет коллективы из Австрии, Венгрии, Италии и Словакии. Сергей уже находится в Братиславе и присоединится к составу после завершения обязательного карантина, сообщает пресс-служба словацкого клуба.