Сергей Костицын возвращается на лёд. За кого будет играть белорусский хоккеист?

Новости Беларуси. Не игравший с весны 2019 года хоккеист Сергей Костицын нашел новый клуб, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нынешний сезон белорусский нападающий проведет в столице Словакии.
Новости Беларуси. Не игравший с весны 2019 года хоккеист Сергей Костицын нашел новый клуб, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нынешний сезон белорусский нападающий проведет в столице Словакии.
Костицын-младший подписал контракт с клубом «Братислава Кэпиталз». Команда выступает в международной лиге ICEHL, которая объединяет коллективы из Австрии, Венгрии, Италии и Словакии. Сергей уже находится в Братиславе и присоединится к составу после завершения обязательного карантина, сообщает пресс-служба словацкого клуба.
Сейчас «Братислава» занимает 10 место из 11 команд в лиге. Белорусский хоккеист может дебютировать в составе новой команды 29 января в матче против «Филлаха». Минувший сезон Костицын-младший пропустил из-за травмы.