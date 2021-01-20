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Сергей Костицын возвращается на лёд. За кого будет играть белорусский хоккеист?

20 января 2021 21:11
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Новости Беларуси. Не игравший с весны 2019 года хоккеист Сергей Костицын нашел новый клуб, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нынешний сезон белорусский нападающий проведет в столице Словакии.

Сергей Костицын возвращается на лёд. За кого будет играть белорусский хоккеист?-1

Костицын-младший подписал контракт с клубом «Братислава Кэпиталз». Команда выступает в международной лиге ICEHL, которая объединяет коллективы из Австрии, Венгрии, Италии и Словакии. Сергей уже находится в Братиславе и присоединится к составу после завершения обязательного карантина, сообщает пресс-служба словацкого клуба.

Сергей Костицын возвращается на лёд. За кого будет играть белорусский хоккеист?-4

Сейчас «Братислава» занимает 10 место из 11 команд в лиге. Белорусский хоккеист может дебютировать в составе новой команды 29 января в матче против «Филлаха». Минувший сезон Костицын-младший пропустил из-за травмы.

# Хоккей # Сергей Костицын # Фотофакт

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