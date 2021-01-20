«У нас теперь нет другой цели, мы хотим только выиграть». Сергей Вязович рассказал о планах на «Дакар-2022»
Новости Беларуси. Белорусы полны решимости победить на ралли-марафоне «Дакар-2022», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2021 году, напомним, экипаж Алексея Вишневского расположился в общем зачете на шестой позиции.
Из 42 стартовавших в Саудовской Аравии капотников финишировали лишь 20 грузовиков.
После пятого этапа Сергей Вязович, к сожалению, не смог продолжить борьбу из-за поломки коробки передач. Но если говорить о картине в целом, обновленные спортивные МАЗы показали, что в борьбе на самых сложных спецучастках «Дакара» они вполне конкурентоспособны.
Все внесенные изменения оправдали себя, отметил Алексей Вишневский на состоявшейся 20 января пресс-конференции. Анализируя завершившийся ралли-марафон, белорусы уже знают, чего хотят в будущем.
Алексей Вишневский, пилот экипажа «МАЗ-СПОРТавто»:
В этом году начало гонки немного поменяло все карты наши, все наши планы, тактики. Мне пришлось одному отыгрываться, потому что в первый день я попал в неудачу маленькую. Но мы собрались с силами и с каждым днем отыгрывали позиции, как могли. Каждый день мы продвигались в генеральной квалификации на одну-две позиции.
Сергей Вязович, пилот экипажа «МАЗ-СПОРТавто»:
У нас теперь нет другой цели, мы хотим только выиграть. Ничего менять не будем, будем точно так готовиться, как и в этот раз. На мой взгляд, прогресс команды идет, прогресс автомобилей идет, прогресс экипажей просто на лицо. Ничего менять не будем, будем продолжать в том же духе.
Цель наших пилотов на 2022 год четкая и понятная – победа. В ближайшее время в команде «МАЗ-СПОРТавто» появится третий равноценный капотник, и, вполне возможно, белорусы реализуют поставленные задачи уже на «Дакаре-2022».