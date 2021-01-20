«У нас теперь нет другой цели, мы хотим только выиграть». Сергей Вязович рассказал о планах на «Дакар-2022»

Новости Беларуси. Белорусы полны решимости победить на ралли-марафоне «Дакар-2022», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2021 году, напомним, экипаж Алексея Вишневского расположился в общем зачете на шестой позиции. Из 42 стартовавших в Саудовской Аравии капотников финишировали лишь 20 грузовиков. После пятого этапа Сергей Вязович, к сожалению, не смог продолжить борьбу из-за поломки коробки передач. Но если говорить о картине в целом, обновленные спортивные МАЗы показали, что в борьбе на самых сложных спецучастках «Дакара» они вполне конкурентоспособны.

Все внесенные изменения оправдали себя, отметил Алексей Вишневский на состоявшейся 20 января пресс-конференции. Анализируя завершившийся ралли-марафон, белорусы уже знают, чего хотят в будущем.

Алексей Вишневский, пилот экипажа «МАЗ-СПОРТавто»:

В этом году начало гонки немного поменяло все карты наши, все наши планы, тактики. Мне пришлось одному отыгрываться, потому что в первый день я попал в неудачу маленькую. Но мы собрались с силами и с каждым днем отыгрывали позиции, как могли. Каждый день мы продвигались в генеральной квалификации на одну-две позиции.