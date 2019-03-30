Главный тренер ФК «Динамо-Брест» Марцел Личка: «Я хочу, чтобы мы показали хороший результат, игру и характер команды»

Новости Беларуси. Накануне брестское «Динамо» провело презентацию к новому сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Она прошла в спорткомплексе «Виктория» и вызвала большой интерес у жителей Бреста. Свободных мест на арене было не так уж и много. В ходе мероприятия представили новый гимн и новую форму команды.

И это были главные сюрпризы для болельщиков. Уже 31 марта команда с берегов Буга проведет дебютный матч в новом чемпионате. Брестчане считают, что от первых поединков в сезоне будет зависеть многое.