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Главный тренер ФК «Динамо-Брест» Марцел Личка: «Я хочу, чтобы мы показали хороший результат, игру и характер команды»

30 марта 2019 19:33
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Новости Беларуси. Накануне брестское «Динамо» провело презентацию к новому сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер ФК «Динамо-Брест» Марцел Личка: «Я хочу, чтобы мы показали хороший результат, игру и характер команды»-1

Она прошла в спорткомплексе «Виктория» и вызвала большой интерес у жителей Бреста. Свободных мест на арене было не так уж и много. В ходе мероприятия представили новый гимн и новую форму команды.   

Главный тренер ФК «Динамо-Брест» Марцел Личка: «Я хочу, чтобы мы показали хороший результат, игру и характер команды»-4

И это были главные сюрпризы для болельщиков. Уже 31 марта команда с берегов Буга проведет дебютный матч в новом чемпионате. Брестчане считают, что от первых поединков в сезоне будет зависеть многое.  

Главный тренер ФК «Динамо-Брест» Марцел Личка: «Я хочу, чтобы мы показали хороший результат, игру и характер команды»-7

Главный тренер ФК «Динамо-Брест» Марцел Личка: «Я хочу, чтобы мы показали хороший результат, игру и характер команды»-9

Марцел Личка, главный тренер ФК «Динамо-Брест»:
Настроение хорошее. Я хочу, чтобы мы показали хороший результат, игру и характер команды. У нас 22 игрока, наша команда будет биться за клуб, за город, за болельщиков «Динамо-Брест».   

# Футбол Беларуси # Марцел Личка # Фотофакт

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