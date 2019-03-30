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«Очень много болельщиков». Рассказываем, как проходят соревнования волейбольной лиги «Мяч над сеткой»

30 марта 2019 18:39
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Новости Беларуси. Участники детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой» дождались финалов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

«Очень много болельщиков». Рассказываем, как проходят соревнования волейбольной лиги «Мяч над сеткой»-1

Первыми сильнейших в своей группе определяют парни 2006 года рождения, решающая стадия в этом возрасте стартовала 30 марта в Минске.    

«Очень много болельщиков». Рассказываем, как проходят соревнования волейбольной лиги «Мяч над сеткой»-4

За два дня ребята из 4 спортивных школ определят лучших. Претендуют на награды хозяева площадки, юные волейболисты клуба «Минск», команды из Гродненской и Шумилинской СДЮШОР, а также ребята из детско-юношеской спортшколы города Глубокое.   

«Очень много болельщиков». Рассказываем, как проходят соревнования волейбольной лиги «Мяч над сеткой»-7

По круговой системе квартет участников определит победителя, и уже по первым матчам, судя по атмосфере в зале, было понятно, что борьба будет нешуточная.     

«Очень много болельщиков». Рассказываем, как проходят соревнования волейбольной лиги «Мяч над сеткой»-10

Анастасия Карнач, заместитель директора СДЮШОР ВК «Минск»:
Всегда все соревнования проходят на высоком эмоциональном уровне, всегда приходят родители поболеть. Очень много болельщиков, потому что волейбол развивается в нашей стране. «Минчанка» наша гремит на всех международных соревнованиях. С каждым годом все больше и больше народа подключается к этим соревнованиям.    

«Очень много болельщиков». Рассказываем, как проходят соревнования волейбольной лиги «Мяч над сеткой»-13

Минский финал среди ребят до 13 лет стал первым в программе лиги. До конца апреля финальные турниры еще в 4 возрастах у парней и девушек пройдут в Гродно, Молодечно, Мозыре, Жлобине, Поставах и Бобруйске.   

# Волейбол # Анастасия Карнач # Фотофакт

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