«Очень много болельщиков». Рассказываем, как проходят соревнования волейбольной лиги «Мяч над сеткой»

Новости Беларуси. Участники детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой» дождались финалов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми сильнейших в своей группе определяют парни 2006 года рождения, решающая стадия в этом возрасте стартовала 30 марта в Минске.

За два дня ребята из 4 спортивных школ определят лучших. Претендуют на награды хозяева площадки, юные волейболисты клуба «Минск», команды из Гродненской и Шумилинской СДЮШОР, а также ребята из детско-юношеской спортшколы города Глубокое.

По круговой системе квартет участников определит победителя, и уже по первым матчам, судя по атмосфере в зале, было понятно, что борьба будет нешуточная.

Анастасия Карнач, заместитель директора СДЮШОР ВК «Минск»:

Всегда все соревнования проходят на высоком эмоциональном уровне, всегда приходят родители поболеть. Очень много болельщиков, потому что волейбол развивается в нашей стране. «Минчанка» наша гремит на всех международных соревнованиях. С каждым годом все больше и больше народа подключается к этим соревнованиям.