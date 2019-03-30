«Много борьбы». «Ислочь» переиграла «Городею» в чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. Продолжается первый тур «Беларусбак – высшая лига». В Минске «Ислочь» принимала «Городею», сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Волки» в этом сезоне выглядят очень впечатляюще, амбиции команды явно выше просто борьбы за середину таблицы. Тем не менее, начало в исполнении хозяев получилось немного нервным. В обороне «Ислочи» периодически возникали если не пожары, то небольшие возгорания точно.

Виталий Жуковский, главный тренер ФК «Ислочь»:

Сейчас играло из 11-ти человек 8-ми новых. Конечно, они понимают ответственность. 12 минут было пинг-понга, а не футбола. Благо успокоились, спокойно работали с мячом.

Тем не менее, первый гол в этой игре на счету «Ислочи». Александр Макась замкнул фланговую передачу – 1:0. Первая половина игры так и закончилась. А во второй сорокапятиминутке «Ислочь» взяла мяч под контроль. На 57-й минуте Александр Макась отпраздновал дубль и по факту поставил в матче точку. 2:0 победа «Ислочи». В высшей лиге это первая виктория «волков» над «Городеей» с 2016 года.

Александр Шагойко, защитник ФК «Ислочь»:

Матч был очень напряженным. Как обычно, первая игра всегда самая тяжелая. Много борьбы, хоть мы уже и сыграли две официальные игры, потепление дало свои ощутимые результаты не в лучшею сторону. Пришлось привыкать.