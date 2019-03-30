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«Горизонт» сократил отставание в полуфинальной серии чемпионата Беларуси. Наталья Трофимова комментирует игру

30 марта 2019 19:27
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Новости Беларуси. Столичный «Горизонт» вернул интригу полуфинальной серии женского баскетбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Горизонт» сократил отставание в полуфинальной серии чемпионата Беларуси. Наталья Трофимова комментирует игру -1

К домашнему матчу минчанки подходили, проигрывая гродненской «Олимпии» 0:2. Но на своей площадке подопечные Натальи Трофимовой не позволили оппоненткам взять верх. Матч выдался невероятно напряженным, большую часть встречи гостьи вели в счете, но на последних секундах один удачный штрафной «Горизонта» принес клубу победу 71:70.

«Горизонт» сократил отставание в полуфинальной серии чемпионата Беларуси. Наталья Трофимова комментирует игру -4

Минская команда в третьем матче серии наконец-то празднует победу. Самой результативной на площадке тем не менее была игрок «Олимпии» Ольга Копылова, на ее счету 25 очков.

«Горизонт» сократил отставание в полуфинальной серии чемпионата Беларуси. Наталья Трофимова комментирует игру -7

«Горизонт» сократил отставание в полуфинальной серии чемпионата Беларуси. Наталья Трофимова комментирует игру -9

Наталья Трофимова, главный тренер БК «Горизонт»:  
Мы постоянно говорим о том, что нужно спокойно выйти, сделать то на площадке, что мы делаем на тренировках хотя бы в 50-ти процентах. Вышла такая нервная концовка. Сегодняшней игрой из этих трех я довольна.  

«Горизонт» сократил отставание в полуфинальной серии чемпионата Беларуси. Наталья Трофимова комментирует игру -12

«Горизонт» и «Олимпия» продолжат выяснение отношений до трех побед 31 марта. А вот столичные «Цмоки» уже гарантировали себе место в финале: «драконши» в одной второй легко одолели гродненскую «Викторию», 30 марта со счетом 69 на 36 и 3:0 в серии.   

«Горизонт» сократил отставание в полуфинальной серии чемпионата Беларуси. Наталья Трофимова комментирует игру -15

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Фотофакт

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