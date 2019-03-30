«Горизонт» сократил отставание в полуфинальной серии чемпионата Беларуси. Наталья Трофимова комментирует игру

Новости Беларуси. Столичный «Горизонт» вернул интригу полуфинальной серии женского баскетбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К домашнему матчу минчанки подходили, проигрывая гродненской «Олимпии» 0:2. Но на своей площадке подопечные Натальи Трофимовой не позволили оппоненткам взять верх. Матч выдался невероятно напряженным, большую часть встречи гостьи вели в счете, но на последних секундах один удачный штрафной «Горизонта» принес клубу победу 71:70.

Минская команда в третьем матче серии наконец-то празднует победу. Самой результативной на площадке тем не менее была игрок «Олимпии» Ольга Копылова, на ее счету 25 очков.

Наталья Трофимова, главный тренер БК «Горизонт»:

Мы постоянно говорим о том, что нужно спокойно выйти, сделать то на площадке, что мы делаем на тренировках хотя бы в 50-ти процентах. Вышла такая нервная концовка. Сегодняшней игрой из этих трех я довольна.