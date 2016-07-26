Главный тренер ФК БАТЭ: «Ирландский «Дандолк» – знакомый для нас соперник»

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ продолжает своё продвижение по квалификации Лиги чемпионов. Во втором раунде «желто-синие» прошли финский клуб СИК, в третьем их соперником стал старый знакомый из Ирландии – «Дандолк»: команда, с которой борисовчане встречались в прошлогодней квалификации. Тогда по итогам противостояния БАТЭ прошел дальше.

Главный тренер жёлто-синих Александр Ермакович на предматчевой пресс-конференции рассказал о подготовке его команды к игре, а также поведал об очередном возвращении Александра Глеба.

Александр Ермакович, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов):

Знакомый для нас соперник. Изменения незначительные. Видение главного тренера, видно, не изменилось. Они играют так же в темповый, силовой футбол, пытаются доминировать на поле независимо от соперника, играть первым номером.

Знаете, я скажу вам честно: для чемпионата Беларуси мы, наверное, обошлись бы и без Саши Глеба. Но учитывая то, что мы надеемся и верим, что будем играть на два, а то и на три фронта, никогда не помешает Джокер.

Стартовый свисток в матче БАТЭ – «Дандолк» прозвучит 26 июля в 21.00 на «Борисов-Арене»,

ответный поединок состоится через неделю в Ирландии, сообщили в программе СТВ-Спорт.