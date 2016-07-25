Рио-2016. «Выйти в плей-офф, а там посмотрим»: женская сборная Беларуси по баскетболу вылетела в Бразилию

Новости Беларуси. Единственные представители нашей страны в игровых видах олимпийской программы — баскетболистки женской сборной — начали свой путь в Рио.

На пороге Национального олимпийского комитета девушкам устроили торжественные проводы. В них приняли участие министр спорта и туризма Александр Шамко и председатель отечественной федерации баскетбола Максим Рыженков, а также, разумеется, журналисты.

Для женской баскетбольной команды это будет второе участие в главных стартах четырёхлетия. Ранее они защищали честь Беларуси на Играх 2008-го года в Пекине, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Анатолий Буяльский, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:

Основная наша задача – попадание в плей-офф. Это первая задача, так как мы всегда ставим задачи по мере их поступления. Сейчас основная задача – выйти в плей-офф, а там уже будем смотреть, что и как.