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Рио-2016. «Выйти в плей-офф, а там посмотрим»: женская сборная Беларуси по баскетболу вылетела в Бразилию

25 июля 2016 17:55
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Новости Беларуси. Единственные представители нашей страны в игровых видах олимпийской программы — баскетболистки женской сборной — начали свой путь в Рио.

На пороге Национального олимпийского комитета девушкам устроили торжественные проводы. В них приняли участие министр спорта и туризма Александр Шамко и председатель отечественной федерации баскетбола Максим Рыженков, а также, разумеется, журналисты.

Для женской баскетбольной команды это будет второе участие в главных стартах четырёхлетия. Ранее они защищали честь Беларуси на Играх 2008-го года в Пекине, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Анатолий Буяльский, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:
Основная наша задача – попадание в плей-офф. Это первая задача, так как мы всегда ставим задачи по мере их поступления. Сейчас основная задача – выйти в плей-офф, а там уже будем смотреть, что и как.

# Анатолий Буяльский # Олимпиада 2016

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