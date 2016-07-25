Белоруска Эльвира Герман стала чемпионкой мира среди юниоров в беге на 100 метров с барьерами

Новости Беларуси. Юная белорусская барьеристка Эльвира Герман ещё долго будет вспоминать польский город Быдгошч. Именно здесь она завоевала золотую медаль в забеге на 100 метров в рамках юниорского чемпионата мира.

19-летняя уроженка Пинска установила рекорд подобных форумов, а также национальный юниорский рекорд Беларуси, показав время 12 целых и 85 сотых секунды.

Борьба на финише была крайне упорной – серебряный призёр Рашель Бартон из Ямайки проиграла нашей бегунье всего 2 сотых, а бронзовая американка Тиа Джонс – 4 сотых.

Стоит отметить, что это уже не первый крупный успех в пока что непродолжительной спортивной карьере Эльвиры Герман. Год назад в Швеции она завоевала звание чемпионки Европы на аналогичной дистанции – 100 метров с барьерами, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Эльвира Герман, чемпионка мира среди юниоров в беге на 100 метров с барьерами:

Я очень счастлива! Такой результат замечательный! Это рекорд соревнований, мой личный рекорд, национальный рекорд. Столько рекордов за один раз – это просто замечательно!

Также в последний день мирового юниорского первенства медаль в белорусскую копилку принёс метатель диска Глеб Жук. В лучшей попытке он отправил снаряд на расстояние 61 метр 70 сантиметров. Победителем в этой дисциплине стал Мохаммед Ибраим Моааз из Катара, серебро примерил на себя поляк Оскар Стахник.