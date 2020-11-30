Главный тренер «Динамо-БНТУ»: это будет команда, которая будет давать белорусскому мини-футболу игроков

Новости Беларуси. Матчем команд «Динамо-БНТУ» и «Абсолют» стартовал 8-й тур чемпионата Минска по мини-футболу. В прошлом сезоне коллективы встречались дважды, и оба раза «студенты» были сильнее, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нынешнее противостояние было дебютным как для обновленной после прошлого розыгрыша команды, так и для главного тренера. С нового сезона главком дружины – Дмитрий Баровский, который еще недавно был помощником главного тренера «Столицы».

БНТУ и «Абсолют» – команды в чемпионате практически равнозначные. «Студенты» до этой игры с 11 очками занимали пятую строчку, соперники отставали на 4 балла. Тем не менее игра выдалась зрелищной. БНТУ повели уже в первом тайме, однако преимущество удержать не смогли. 2:3 – победа «Абсолюта». Впрочем, как признался главный тренер, результат – дело важное, но для команды в первую очередь важен опыт.