Главный тренер БК «Минск» прокомментировал поражение в Единой лиге: будем разбираться

Белорусы уверенно начали встречу, хорошо действовали в защите, результативно атаковали сами – завершился отрезок со счетом 20:15. Вторая четверть с преимуществом в 3 очка осталась за гостями. Но после большого перерыва «Нижний Новгород» заиграл увереннее, не позволяя минчанам исполнять свободные броски. Особенно неудачным для хозяев стал заключительный отрезок, в котором «Минск» набрал всего 7 очков. В итоге – поражение со счетом 58:79. Самым результативным в нашей команде стал Григорий Мотовилов, набравший 17 очков.

А лексей С уховецкий, главный тренер БК « М инск» : Конечно, так нельзя – с двух потерь начинать третью четверть против команды суперопытной, которая борется до конца. Они нас не простили за это однозначно. Мы дали им почувствовать запах крови. И они забрали свое. Именно в начале третьей четверти нас что-то немного подломило. Будем разбираться, чтобы не допускать этих ошибок в будущем.

Владислав Микульский, защитник БК «Минск»:

Происходит какая-то череда поражений. Немного уверенность, где-то характер, чуть-чуть внутри тебя может показаться, что «ай, ладно, так сойдет», но так не должно быть. Мы должны биться за каждый мяч. Хочу сказать спасибо всем фанатам, всем болельщикам, которые приходили и поддерживали, вне зависимости от результата.

Минчане потерпели 37-е поражение в 38 матчах. Впереди у команды два выездных поединка. 10 апреля «Минск» сыграет с клубом «Руна», а 14-го – с МБА. Обе встречи пройдут в Москве.