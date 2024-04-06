Ирина Курочкина завоевала олимпийскую лицензию на квалификационном турнире по борьбе в Баку

Ирина Курочкина завоевала олимпийскую лицензию на европейском квалификационном турнире по борьбе, который проходит в Баку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 6 апреля, за пропуски в олимпийский Париж сражались женщины. Из пяти белорусок до решающей стадии дошла Ирина Курочкина. В категории до 57 килограммов наша спортсменка в полуфинальной схватке противостояла украинке Алине Грушиной-Акобия. За 15 секунд до окончания поединка Ирина уступала со счетом 2:3, но провела результативное действие и в итоге одержала победу 6:3.