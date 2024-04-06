Прямой эфир

Ирина Курочкина завоевала олимпийскую лицензию на квалификационном турнире по борьбе в Баку

06 апреля 2024 18:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ирина Курочкина завоевала олимпийскую лицензию на европейском квалификационном турнире по борьбе, который проходит в Баку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Курочкина завоевала олимпийскую лицензию на квалификационном турнире по борьбе в Баку-1

Сегодня, 6 апреля, за пропуски в олимпийский Париж сражались женщины. Из пяти белорусок до решающей стадии дошла Ирина Курочкина. В категории до 57 килограммов наша спортсменка в полуфинальной схватке противостояла украинке Алине Грушиной-Акобия. За 15 секунд до окончания поединка Ирина уступала со счетом 2:3, но провела результативное действие и в итоге одержала победу 6:3.

Ирина Курочкина завоевала олимпийскую лицензию на квалификационном турнире по борьбе в Баку-4

Это первая олимпийская лицензия нашей команды на турнире в Баку. Завтра, 7 апреля, в борьбу вступят представители вольного стиля, среди них шесть белорусов. Напомним, пропуски на Олимпиаду уже есть в активе Ванессы Колодинской и Абубакара Хаслаханова.

# Борьба # Ирина Курочкина

Другие новости рубрики

Все новости
Гандбольный клуб «Мешков Брест» стал первым финалистом чемпионата Беларуси
06 апреля 2024 17:41

Гандбольный клуб «Мешков Брест» стал первым финалистом чемпионата Беларуси

Даниил Боурош стал второй звездой матча главной юниорской лиги Квебека
06 апреля 2024 15:17

Даниил Боурош стал второй звездой матча главной юниорской лиги Квебека

Баскетболисты «Минска» потерпели 37-е поражение в Единой лиге ВТБ
06 апреля 2024 15:16

Баскетболисты «Минска» потерпели 37-е поражение в Единой лиге ВТБ