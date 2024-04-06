Гандбольный клуб «Мешков Брест» стал первым финалистом чемпионата Беларуси. В серии до двух побед брестчане обыграли столичный БГУФК-СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После успеха в первой встрече фаворит подтвердил статус и во втором поединке. Хотя легко действующим чемпионам не было. Первый тайм завершился с ничейным результатом – 20:20. После перерыва брестчане лучше сыграли и в защите, и в нападении, одержав итоговую победу со счетом 43:36. Самым результативным в составе «мешковцев» стал Эдуард Ярош, забросивший восемь мячей.

Эдуард Кокшаров, главный тренер гандбольного клуба «Мешков Брест»:

Мы являемся для всех очень большим раздражителем, и любые команды, несмотря на возраст, уровень, настраиваются на 150-200 %. Конечно, хотят на нас показать свое мастерство. Естественно, там не донастроили, не доработали какие-то свои моменты – и получился такой скомканный первый тайм. Я все-таки хотел бы, чтобы команда росла, становилась зрелой, и мы идем к этому. Но все-таки бывают у нас такие игры, где нам чисто психология мешает показать свой класс.