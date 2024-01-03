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Главный тренер БАТЭ покинул клуб

03 января 2024 14:30
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Борисовский БАТЭ продолжает терять кадры. На сей раз тренерские. С командой расстался главный тренер Кирилл Альшевский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер БАТЭ покинул клуб-1

Кроме него дружину покинули еще четыре специалиста. Также не будет продлено трудовое соглашение с коучем дублирующего состава Виктором Гончаренко. Нужно отметить, что массовый исход исполнителей из некогда флагмана продолжается. В конце 2023-го из дружины ушли пять человек.

# Футбол Беларуси # Кирилл Альшевский

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