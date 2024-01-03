Главный тренер БАТЭ покинул клуб

Кроме него дружину покинули еще четыре специалиста. Также не будет продлено трудовое соглашение с коучем дублирующего состава Виктором Гончаренко. Нужно отметить, что массовый исход исполнителей из некогда флагмана продолжается. В конце 2023-го из дружины ушли пять человек.