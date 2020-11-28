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Республиканские соревнования по хоккею среди любителей: играют команды Президента и Гродненской области

28 ноября 2020 11:17
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Новости Беларуси. На льду «Олимпик Арены» в рамках Республиканского соревнования по хоккею среди любителей скрестили клюшки игроки команд Президента Беларуси и Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканские соревнования по хоккею среди любителей: играют команды Президента и Гродненской области-1

Счет после первого периода – 4:0. Ведет дружина главы государства. Результат этой игры одинаково важен для обеих команд, ведь у каждой в копилке пока по одной победе, а значит, равный счет в итоговой таблице.

Республиканские соревнования по хоккею среди любителей: играют команды Президента и Гродненской области-4

Будем следить за ходом поединка, все подробности в наших следующих выпусках.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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