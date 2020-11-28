«Давай, вставай к нам». После матча с гродненцами Александр Лукашенко фотографировался с болельщиками

Новости Беларуси. На льду «Олимпик Арены» со счетом 8:3 завершился ледовый бой команд Президента Беларуси и Гродненской области в рамках турнира среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результат этой игры был одинаково важен для обеих команд, ведь до этого дня у каждой в копилке было по одной победе, потому зрителей ждал яркий хоккей и упорная борьба. Дружину из Гродно неоднократно выручал вратарь, который мужественно держал удар под напором хоккеистов из команды главы государства.

Эмоции на площадке зашкаливали, отсюда нарушения правил игры, за что, например, Александр Лукашенко, первый номер команды, отправился на скамейку штрафников.

После матча хоккеисты по традиции подарили зрителям мягкие игрушки. Те, кто посмелее, получили на пямять еще и фото с Президентом Беларуси.