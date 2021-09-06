Главный судья «Кожаного мяча»: прекрасно, что в футбол играют девочки – развивается это направление

Новости Беларуси. В Минске стартовал финальный этап турнира по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В нем принимают участие лучшие начинающие футболисты страны. Ежегодно состязания проводятся для трех возрастных групп. В республиканские финалы отобрались 32 сильнейших коллектива из 1 860.

Это настоящий футбольный праздник для всех его участников. Помимо красивой игры и впечатлений, ребята уносят с собой бесценный игровой опыт и разнообразные призы. Пока о победителях говорить рано, игры идут в группах.