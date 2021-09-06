Главный судья «Кожаного мяча»: прекрасно, что в футбол играют девочки – развивается это направление

Новости Беларуси. В Минске стартовал финальный этап турнира по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске стартовал финальный этап турнира по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В нем принимают участие лучшие начинающие футболисты страны. Ежегодно состязания проводятся для трех возрастных групп. В республиканские финалы отобрались 32 сильнейших коллектива из 1 860.
Это настоящий футбольный праздник для всех его участников. Помимо красивой игры и впечатлений, ребята уносят с собой бесценный игровой опыт и разнообразные призы. Пока о победителях говорить рано, игры идут в группах.
Владислав Драчевский, главный судья турнира:
Бороться все за первое место, конечно, приехали. Это финал. Здесь, как вы видите, играют и девочки, и мальчики – старшая, средняя группы. Это прекрасно, что в футбол играют девочки – значит, развивается это направление, женское. Это очень здорово. Перспективы? Ну, кто победит, тот победит.