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Главный судья «Кожаного мяча»: прекрасно, что в футбол играют девочки – развивается это направление

06 сентября 2021 20:10
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Новости Беларуси. В Минске стартовал финальный этап турнира по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Главный судья «Кожаного мяча»: прекрасно, что в футбол играют девочки – развивается это направление-1

В нем принимают участие лучшие начинающие футболисты страны. Ежегодно состязания проводятся для трех возрастных групп. В республиканские финалы отобрались 32 сильнейших коллектива из 1 860. 

Главный судья «Кожаного мяча»: прекрасно, что в футбол играют девочки – развивается это направление-4

Это настоящий футбольный праздник для всех его участников. Помимо красивой игры и впечатлений, ребята уносят с собой бесценный игровой опыт и разнообразные призы. Пока о победителях говорить рано, игры идут в группах. 

Главный судья «Кожаного мяча»: прекрасно, что в футбол играют девочки – развивается это направление-7

Владислав Драчевский, главный судья турнира:
Бороться все за первое место, конечно, приехали. Это финал. Здесь, как вы видите, играют и девочки, и мальчики – старшая, средняя группы. Это прекрасно, что в футбол играют девочки – значит, развивается это направление, женское. Это очень здорово. Перспективы? Ну, кто победит, тот победит. 

# Футбол Беларуси # Владислав Драчевский # Фотофакт

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