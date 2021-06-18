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Женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела первое поражение на ЧЕ

18 июня 2021 21:21
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела первое поражение на чемпионате Европы. Во втором матче группового этапа наши девушки уступили Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный матч можно описать одним словом – качели. Белоруски не слишком удачно начали поединок, пропустив стартовый рывок от соперниц – 0:6. Но наши девушки быстро подтянулись и концу четверти были уже на очко впереди. По ходу второго отрезка подопечные Трофимовой и вовсе оторвались на шесть баллов, однако еще до большого перерыва словачкам удалось сравнять счет.

Женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела первое поражение на ЧЕ-1

В третьей четверти команды поменялись ролями: теперь отрыв в 9 очков был у соперниц, и очередь отыгрываться настала для белорусок. С этой задачей наши девушки справились. На старте четвертого отрезка на табло горели равные цифры. Как и в матче против Испании, все решалось в концовке. Но на этот раз чаша весов склонилась не в нашу пользу. В итоге 58:54, Словакия сильнее.

Последний матч группового этапа сборная Беларуси проведет 20 июня против Швеции.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Фотофакт

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