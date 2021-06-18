Женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела первое поражение на ЧЕ

Данный матч можно описать одним словом – качели. Белоруски не слишком удачно начали поединок, пропустив стартовый рывок от соперниц – 0:6. Но наши девушки быстро подтянулись и концу четверти были уже на очко впереди. По ходу второго отрезка подопечные Трофимовой и вовсе оторвались на шесть баллов, однако еще до большого перерыва словачкам удалось сравнять счет.

В третьей четверти команды поменялись ролями: теперь отрыв в 9 очков был у соперниц, и очередь отыгрываться настала для белорусок. С этой задачей наши девушки справились. На старте четвертого отрезка на табло горели равные цифры. Как и в матче против Испании, все решалось в концовке. Но на этот раз чаша весов склонилась не в нашу пользу. В итоге 58:54, Словакия сильнее.