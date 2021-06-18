Женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела первое поражение на ЧЕ

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела первое поражение на чемпионате Европы. Во втором матче группового этапа наши девушки уступили Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Данный матч можно описать одним словом – качели. Белоруски не слишком удачно начали поединок, пропустив стартовый рывок от соперниц – 0:6. Но наши девушки быстро подтянулись и концу четверти были уже на очко впереди. По ходу второго отрезка подопечные Трофимовой и вовсе оторвались на шесть баллов, однако еще до большого перерыва словачкам удалось сравнять счет.