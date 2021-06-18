«Перспектив здесь несколько». Как проект «Смелый шаг» помогает детям в сложной жизненной ситуации?

Новости Беларуси. В Бресте в рамках совместного проекта Президентского спортивного клуба, Министерства внутренних дел и Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса «Смелый шаг» открылся спортивный зал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Бресте в рамках совместного проекта Президентского спортивного клуба, Министерства внутренних дел и Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса «Смелый шаг» открылся спортивный зал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Проект «Смелый шаг» – это рука помощи детям и подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и нуждающимся в поддержке и помощи взрослых. Начиная с 2019 года, в Минске и других областных центрах Беларуси появилось шесть залов, полностью оснащенных для занятий кикбоксингом и таиландским боксом. А в пятницу, 18 июня, в Ленинском РОВД Бреста открылся новый зал, куда теперь может прийти любой подросток, и начать заниматься, независимо от социального и финансового положения. Все занятия бесплатны, равно как и экипировка.
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Перспектив здесь несколько, будем говорить. Это спортивная составляющая – мы ищем таланты. Следующее – это социальная реабилитация детей и подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Мы хотим показать ребятам, что есть и другой мир.
Благодаря спорту уже более 200 ребят смогли найти свой путь в жизни. Многие из них миновали сомнительные дороги, и теперь выплескивают свою энергию в залах и на турнирах, а их лучшими друзьями стали тренеры. Летом-2021 ребята направятся за город, где будут полноценно отдыхать, оздоравливаться и заниматься спортом на базе пионерских лагерей.