«Перспектив здесь несколько». Как проект «Смелый шаг» помогает детям в сложной жизненной ситуации?

Новости Беларуси. В Бресте в рамках совместного проекта Президентского спортивного клуба, Министерства внутренних дел и Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса «Смелый шаг» открылся спортивный зал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Проект «Смелый шаг» – это рука помощи детям и подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и нуждающимся в поддержке и помощи взрослых. Начиная с 2019 года, в Минске и других областных центрах Беларуси появилось шесть залов, полностью оснащенных для занятий кикбоксингом и таиландским боксом. А в пятницу, 18 июня, в Ленинском РОВД Бреста открылся новый зал, куда теперь может прийти любой подросток, и начать заниматься, независимо от социального и финансового положения. Все занятия бесплатны, равно как и экипировка.

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Перспектив здесь несколько, будем говорить. Это спортивная составляющая – мы ищем таланты. Следующее – это социальная реабилитация детей и подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Мы хотим показать ребятам, что есть и другой мир.