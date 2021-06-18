Футбол. Результаты восьмого игрового дня на чемпионате Европы

Продолжается второй тур группового этапа чемпионата Европы по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Открывала восьмой игровой день турнира встреча сборных Швеции и Словакии.

Долгое время на табло горели нули, но на 75-й минуте скандинавы получили право на пенальти, который реализовал Форсберг. Этот мяч в итоге стал решающим, 1:0 – победа за «желто-синими». За два матча шведы не пропустили ни разу и набрали уже четыре очка, у словаков на балл меньше. Их соперники по группе – команды Испании и Польши, свой очный матч проведут 19 июня.